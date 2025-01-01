Сергей Жуков открыл свой бар, клуб, ресторан и машину времени одновременно. В баре «Руки ВВерх» он воссоздал атмосферу радостных 90-х и 00-х, чтобы каждый мог вернуться в свою молодость и насладиться любимыми хитами. Ковры на стенах, малиновые пиджаки, барсетки, кассеты и плакаты — всё, что характеризовало это время, нашло своё место в интерьере. Каждые выходные бар оживает благодаря концертам и вечеринкам с диджеями и звёздами сцены. Главное, сам Сергей Жуков часто бывает в баре как гость, когда посещает город, чтобы встретиться с друзьями. Бар «Руки ВВерх» — популярное место для дней рождения и весёлых праздничных банкетов, с особыми предложениями для именинников.

Вместимость

Бар вмещает до 500 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Автозаводская» в 5-ти минутах ходьбы, «ЗИЛ» в 15-ти минутах.

Парковка

В МЦ Roomer, где расположен бар «Руки вверх!», есть платные парковки на 165 и 200 мест.