Сергей Жуков открыл свой бар, клуб, ресторан и машину времени одновременно. В баре «Руки ВВерх» он воссоздал атмосферу радостных 90-х и 00-х, чтобы каждый мог вернуться в свою молодость и насладиться любимыми хитами. Ковры на стенах, малиновые пиджаки, барсетки, кассеты и плакаты — всё, что характеризовало это время, нашло своё место в интерьере. Каждые выходные бар оживает благодаря концертам и вечеринкам с диджеями и звёздами сцены. Главное, сам Сергей Жуков часто бывает в баре как гость, когда посещает город, чтобы встретиться с друзьями. Бар «Руки ВВерх» — популярное место для дней рождения и весёлых праздничных банкетов, с особыми предложениями для именинников.

Вместимость

Бар вмещает до 150 человек.

Как добраться

Ближайшие остановка наземного транспорта «ГАИ» в минуте ходьбы.

Парковка

У ТЦ «Формат», где расположен бар «Руки вверх!», есть платная парковка на 50 мест.