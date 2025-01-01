Рюмочная в Зюзино — атмосферное место в Москве по адресу Болотниковская улица, 21, стр. 3, которое соединило дух советских рюмочных с живой культурной повесткой. Здесь подают настойки, пельмени, шпроты, а по вечерам звучит музыка — от поэтичного инди до рока. Интерьер намеренно грубоват: кирпич, бетон, немного иронии и много тепла.

Площадка активно используется для концертов, стендапов, показов и других событий локальной сцены.

Вместимость

Пространство компактное, вмещает до 70 гостей — идеально для тех, кто ценит камерную атмосферу и возможность быть ближе к артисту.

Как добраться

До бара удобно дойти пешком от станций метро «Севастопольская» или «Каховская» — путь займёт около 10 минут. Вход находится со двора, ориентир — светлая вывеска и небольшой палисадник.

Парковка

Специальной парковки нет, автомобили можно оставить на соседних улицах. В вечернее время свободных мест немного, лучше заранее рассчитывать маршрут или воспользоваться такси.