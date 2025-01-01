Рыжий театр — популярный центр детского и юношеского театрального искусства в Восточном округе Москвы. С момента открытия в 2012 году он стал излюбленным местом для семейного досуга. Театр привлекает зрителей камерным залом, уютной атмосферой, красочными декорациями, выразительными куклами и яркой режиссурой, создающей настоящее праздничное настроение.

Репертуар театра включает постановки для всех возрастов. Особый шарм театру придает художественный руководитель Р. Светлов. Перед каждым спектаклем он встречает гостей в образе волшебника в золотом цилиндре, создавая теплую и дружелюбную атмосферу. Рыжий театр — это место, где оживают сказки и классические произведения, даря радость зрителям всех поколений.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 50 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Улица Дмитриевского» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общественные парковки.