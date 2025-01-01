Сад «Эрмитаж» — исторический парк в центре Москвы, сочетающий уют зелёных аллей с современной инфраструктурой. Основанный в 1894 году, он стал культурным центром с богатой историей и уникальной атмосферой.

На территории сада расположены открытые сцены, летний театр, павильоны для мероприятий и уютные кафе. Здесь проходят спектакли, концерты, фестивали, кинопоказы и мастер-классы. Ландшафтный дизайн, ухоженные цветники и тенистые аллеи делают сад любимым местом для прогулок, отдыха и фотосессий.

Сад «Эрмитаж» объединяет культурные традиции и современные развлечения, предлагая жителям и гостям столицы насыщенную программу в сердце мегаполиса.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле сада нет парковки.