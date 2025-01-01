Сад имени Николая Баумана — исторический парк в Басманном районе Москвы, основанный в 1920 году на месте усадьбы Голицыных. В 1979 году получил статус объекта культурного наследия.

На территории работают концертная эстрада, каток, велопрокат, зона Work-out и детский центр. Летом проходят музыкальные фестивали, маркеты, занятия йогой и танцами, лекции и мастер-классы. В парке расположены кафе и летние веранды. Центральный элемент — памятник-бюст Н. Э. Бауману.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» и «Красные Ворота» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.