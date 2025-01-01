Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина ведет свою историю с 1939 года, когда в Ленинграде был основан Театр миниатюр Аркадия Райкина. В 1987 году, переехав в Москву, он получил название «Сатирикон». После смерти основателя руководство театром перешло к его сыну Константину Райкину, который сохранил традиции и создал новый художественный стиль.

«Сатирикон» известен своей мощной энергией на сцене, классической драматургией и любовью к зрителю. Театр стал лауреатом множества российских и международных наград, включая четыре премии «Золотая Маска» и Государственные премии РФ.

Константин Райкин подчеркивает: «Мы работаем, чтобы возвысить и просветлить зрителей, оставаясь театром поэтическим, стремящимся к освобождению от быта».

Как добраться

Станция метро «Марьина роща» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле здания, где расположен театр, есть несколько бесплатных общедоступных парковок небольшой вместимости.