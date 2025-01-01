Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина — одно из ведущих театральных пространств Москвы, с историей, уходящей в 1939 год, когда в Ленинграде был основан Театр миниатюр Аркадия Райкина. В 1987 году театр переехал в столицу и получил новое имя — «Сатирикон».

Под художественным руководством Константина Райкина театр сохранил традиции, заложенные его основателем, и обрел собственный выразительный стиль. Постановки «Сатирикона» известны эмоциональной мощью, тонкой поэтичностью и глубоким уважением к классической драматургии.

Театр неоднократно становился лауреатом престижных наград, включая премии «Золотая Маска» и Государственные премии РФ. «Сатирикон» — это сцена, где искусство стремится не только развлечь, но и пробудить, возвышая дух зрителя.

Как добраться

Станция метро «Марьина роща» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковок не предусмотрено.