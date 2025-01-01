Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина — одно из ведущих театральных пространств Москвы, с историей, уходящей в 1939 год, когда в Ленинграде был основан Театр миниатюр Аркадия Райкина. В 1987 году театр переехал в столицу и получил новое имя — «Сатирикон».
Под художественным руководством Константина Райкина театр сохранил традиции, заложенные его основателем, и обрел собственный выразительный стиль. Постановки «Сатирикона» известны эмоциональной мощью, тонкой поэтичностью и глубоким уважением к классической драматургии.
Театр неоднократно становился лауреатом престижных наград, включая премии «Золотая Маска» и Государственные премии РФ. «Сатирикон» — это сцена, где искусство стремится не только развлечь, но и пробудить, возвышая дух зрителя.
Как добраться
Станция метро «Марьина роща» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Парковок не предусмотрено.
История театра Сатирикон имени Аркадия Райкина достаточно яркая и не похожая на своих коллег. Если многие коллективы существовали всю жизнь в одном городе или даже в одном здании, Сатирикон успел пожить и Москве, и в Петербурге, объездить весь соцлагерь и даже страны за его пределами. При нём открылся культурный центр и даже актёрский вуз. Спектакли Райкина в Сатириконе всегда вызывали интерес критики и публики. Однако сегодня он чаще попадает в заголовки в связи со скандалами. Рассказываем про историю создания театра Сатирикон.
Театр Сатирикон — от главного эстрадного театра до скандалов из-за денег