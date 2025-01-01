Сцена «Мельников» — камерное драматическое пространство в Москве, с 2024 года входящее в структуру Театра на Бронной. До октября 2024 года это место было известно под названием «Театр Романа Виктюка», в честь легендарного режиссёра и народного артиста России и Украины Романа Григорьевича Виктюка (1936–2020). Сам театр был основан 16 июля 1996 года на базе его авторского частного коллектива, а статус государственного учреждения получил по решению Правительства Москвы.

После переосмысления концепции и обновления репертуарной политики, театр получил новое имя — Сцена «Мельников», сохранив уважение к своему прошлому, но открывшись для новых форм и идей. Современная площадка продолжает традиции поиска, психологического и пластического театра, делая ставку на актуальность, диалог со зрителем и поддержку молодых голосов в режиссуре и драматургии.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Сокольники» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться платными парковками на прилегающих улицах.