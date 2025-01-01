Щёлковский театр — современный театрально-концертный центр, объединяющий разнообразные формы искусства и культурные мероприятия. Здесь проходят спектакли, концерты, выставки и творческие встречи, создавая пространство для общения и вдохновения. Центр оснащён современной сценической техникой и комфортными залами, что делает его привлекательным местом для зрителей разного возраста и интересов.

Как добраться

От Москвы можно добраться на электричке с Ярославского вокзала до станции Щёлково, затем пешком или на транспорте до театра (около 10 минут).

Парковка

Рядом с театром есть бесплатная парковка для посетителей.