SD Lounge Loft — стильное пространство общей площадью 1400 кв. м для проведения различных мероприятий. Здесь можно организовать частные события, дни рождения, корпоративы, концерты, свадьбы, съемки и презентации.

Как добраться

Доступность Товарищества Рябовской мануфактуры общественным транспортом — одно из ключевых преимуществ этого места. Расположенное в центральной части города, оно легко доступно на метро (ближайшая станция «Тульская»), автобусах и трамваях.

Парковка

Для удобства посетителей, приехавших на личном транспорте, предусмотрена просторная парковка. Она расположена рядом с основными входами, что позволяет легко и быстро добраться до места проведения мероприятий.