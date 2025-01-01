Semenov — бар, где музыка не стихает до утра, а танцы становятся главным языком общения. Расположенный в историческом центре Москвы, он объединяет атмосферу ламповой вечеринки и пульс современного клуба. Здесь звучит всё — от хауса и диско до техно и фанка, а у барной стойки подают коктейли, которые хочется запомнить.

Небольшое, но продуманное пространство, диджейская сцена, мягкий свет и неформальный вайб — всё создано для тех, кто приходит за движением, а остаётся за настроением.

Как добраться

5 минут пешком от метро «Лубянка» или «Кузнецкий Мост» или 10 минут пешком от метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар». Удобный подъезд с Мясницкой улицы.

Парковка

Платная городская парковка по периметру; в вечернее время лучше приезжать на такси.