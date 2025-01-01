Semenov — стильный караоке-бар в самом центре Москвы, где царит атмосфера элегантного отдыха, живого общения и музыкального вдохновения. Это пространство, объединяющее современный дизайн, качественный звук и гастрономический комфорт, идеально подходит как для приватных вечеров, так и для ярких корпоративных событий.

Гости бара могут наслаждаться профессиональной караоке-системой, широким выбором песен, авторской кухней и барной картой, в которой сочетаются классические и эксклюзивные коктейли. Особое внимание уделено акустике и обслуживанию, чтобы каждый почувствовал себя звездой сцены.

Как добраться

Бар расположен в центре Москвы, в нескольких минутах ходьбы от станций метро «Театральная», «Пушкинская» и «Охотный ряд».

Парковка

Для гостей доступна платная городская парковка вдоль Столешникова переулка и на прилегающих улицах.