«Сенполия» — видовой ресторан в самом сердце Москвы, рядом с Кремлём и историческими достопримечательностями города. Из окон ресторана открываются живописные виды на столицу, а регулярная развлекательная программа делает его отличным местом для встреч, ужинов и праздников.

Как добраться

Ресторан удобно расположен недалеко от станции метро «Октябрьская» (кольцевая и радиальная линии) и в пешей доступности от станций «Добрынинская» и «Серпуховская».

Парковка

Для гостей доступна платная городская парковка рядом с рестораном, а также возможны парковочные места на близлежащих улицах.