Камеди-бар «Сергеич» — это новый комедийный клуб и уютный бар-ресторан в центре Москвы. Названный в честь его творческого лидера, стендап-комика Сергея Кутергина (Сергеича), клуб сочетает отличное шоу и атмосферу стильного заведения.

Каждый вечер на сцене выступают популярные комики из проектов StandUp на ТНТ, Comedy Club, Женский Стендап и других. В музыкальных разогревах участвуют кавер, блюз и джаз-бэнды.

Здесь гостей ждет уютная атмосфера, качественный звук, гастрономическая кухня от бренд-шефа Ивана Рашкована и неизменно яркие выступления, способные поднять настроение каждому.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​​Красные Ворота» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.