Камеди-бар «Сергеич» — это новый комедийный клуб и уютный бар-ресторан в центре Москвы. Названный в честь его творческого лидера, стендап-комика Сергея Кутергина (Сергеича), клуб сочетает отличное шоу и атмосферу стильного заведения.
Каждый вечер на сцене выступают популярные комики из проектов StandUp на ТНТ, Comedy Club, Женский Стендап и других. В музыкальных разогревах участвуют кавер, блюз и джаз-бэнды.
Здесь гостей ждет уютная атмосфера, качественный звук, гастрономическая кухня от бренд-шефа Ивана Рашкована и неизменно яркие выступления, способные поднять настроение каждому.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Красные Ворота» в 2-х минутах ходьбы.
Парковка
Возле клуба есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.