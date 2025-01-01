Sexton – ресторан-бар и ночной клуб на территории знаменитого Байк-центра. Это пространство легко превращается из танцевального зала в площадку для живых концертов и масштабных шоу. Здесь проходят дискотеки, фестивали, тематические вечеринки и выступления музыкантов – от молодых артистов до звёзд мировой сцены.

Интерьеры клуба создают атмосферу свободы и драйва: массивная мебель, элементы декора из автозапчастей, яркий свет, лазерные эффекты и сцена, готовая к любым форматам концертов. В трёх ресторанных залах и двух барах подают блюда европейской, русской, тайской и японской кухни, а также авторские коктейли и широкий выбор напитков.

На территории Байк-центра есть уличный бар, зона для барбекю, зелёный двор, гостиница и фирменный магазин. Клуб вмещает до 400 гостей и славится своей атмосферой – здесь встречаются байкеры, бизнесмены, артисты и просто любители качественного отдыха.

Sexton – это уникальное место, где клубная энергия соединяется с харизмой байкерской культуры, а вечер всегда обещает быть незабываемым.

Как добраться

На метро: удобнее всего выйти на станции «Мнёвники» (БКЛ). От выхода до клуба примерно 10–12 минут пешком или 2–3 минуты на автобусе/такси.

На автомобиле: заезд осуществляется с улицы Нижние Мнёвники, навигатор легко ведёт по адресу Нижние Мнёвники, 110 (территория Байк-центра). При бронировании можно заранее указать номер автомобиля для парковки внутри.

Парковка

Есть парковка на территории Байк-центра (по предварительной договорённости). Дополнительно можно воспользоваться городскими парковочными зонами поблизости.