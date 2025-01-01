Московский драматический театр «Сфера» — уникальный театр с амфитеатральной архитектурой зала, где стираются границы между актерами и зрителями, создавая «сферу общения». Основанный в 1981 году актрисой и режиссером Е. Еланской, театр обрел свой дом в саду «Эрмитаж» после реконструкции в 1984 году.

Сегодня «Сфера» — это пространство творческих поисков и диалога, где классика и современность находят гармоничное воплощение. Под руководством народного артиста России А. Коршунова театр предлагает разнообразный репертуар из более чем 30 спектаклей: от пьес Островского и Вампилова до современных постановок и сказок для детей.

Театр активно участвует в фестивалях, гастролях, выставках и культурной жизни города, продолжая традиции высокого искусства и открытости зрителю.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра нет парковки.