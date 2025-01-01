«Шале» — это уютное гастрономическое пространство в духе альпийского дома, спрятанное в черте города. Интерьеры из дерева и камня, большие окна с видом на лыжный склон и тёплая атмосфера создают ощущение горного курорта. В меню — классика альпийской кухни: сырное и мясное фондю, блюда на раскалённом камне, запечённая форель, домашние десерты и согревающие напитки. Здесь легко представить, что вы в шале где-нибудь в Тироле — но с видом на Москву.

Ресторан подойдёт как для романтических вечеров, так и для семейных ужинов, деловых встреч или корпоративных событий. Есть отдельные залы, сценическое оборудование, музыкальное сопровождение, а для детей — развлекательная программа и мастер-классы.

Как добраться

Ближайшее метро — «Нагорная» (5 минут пешком).

Парковка

Для автомобилистов — охраняемая бесплатная парковка прямо у входа.