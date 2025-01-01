Театр «Шалом» — единственный профессиональный еврейский театр в России, «Шалом» наследует традиции Государственного еврейского театра (ГОСЕТ) и продолжает многолетнюю историю еврейской театральной культуры. Основанный Алексеем Грановским, театр берет начало с 1921 года, когда в Москве состоялась премьера первого спектакля ГОСЕТа, оформленного Марком Шагалом.

В разное время театром руководили выдающиеся мастера, такие как Соломон Михоэлс, Вениамин Зускин, Александр Левенбук и Олег Липовецкий. На сцене ставились классические и современные произведения, среди которых пьесы Шолом-Алейхема, Карла Гуцкова, Шекспира, а также советских еврейских драматургов.

После закрытия ГОСЕТа в 1949 году традиции еврейской сцены были возрождены в 1962 году созданием Московского еврейского драматического ансамбля (МЕДА), который в 1988 году преобразован в театр «Шалом». С тех пор театр работает преимущественно на русском языке, продолжая обогащать репертуар постановками, отражающими еврейскую культуру и историю.

В 2021 году, после длительного кризиса и ремонта, театр вернулся на культурную сцену Москвы под художественным руководством Олега Липовецкого. Сегодня «Шалом» остается центром сохранения и развития еврейского театрального искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.