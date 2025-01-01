Шаляпинский дом на Большом Николопесковском переулке — историческое здание в центре Москвы, являющееся неотъемлемой частью культурного наследия столицы. Сегодня в этом доме расположен один из корпусов Театрального института им. Бориса Щукина, где не только обучаются будущие актеры, но и проходят спектакли, ставшие визитной карточкой института.

Зрители могут увидеть постановки с участием студентов и выпускников, погрузившись в атмосферу молодого, энергичного театра. Архитектурная изысканность здания в сочетании с современными театральными экспериментами создают уникальное пространство для творчества и вдохновения. Шаляпинский дом — это место, где встречаются история и современное театральное искусство.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.