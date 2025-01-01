Театр «Школа драматического искусства» был открыт 24 февраля 1987 года премьерой спектакля «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло в постановке Анатолия Васильева. Постановка стала творческим манифестом нового, живого театра, основанного на импровизации и игровом подходе, противопоставленном традиционному психологическому театру. Основатель театра представил уникальную модель «Лаборатория-школа-театр», объединившую творческий процесс, обучение и сценическое воплощение.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.