Театр «Школа драматического искусства» был открыт 24 февраля 1987 года премьерой спектакля «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло в постановке Анатолия Васильева. Постановка стала творческим манифестом нового, живого театра, основанного на импровизации и игровом подходе, противопоставленном традиционному психологическому театру. Основатель театра представил уникальную модель «Лаборатория-школа-театр», объединившую творческий процесс, обучение и сценическое воплощение.

Новое здание театра на Сретенке, открывшееся 4 мая 2001 года, было создано по проекту Анатолия Васильева, Игоря Попова, Бориса Тхора и Сергея Гусарева.

Многофункциональное пространство объединяет четыре зала — «Манеж», «Глобус», «Тау-зал» и «Грот-зал», связанные Атриумом, который напоминает «внутреннюю улицу» под прозрачным сводом. Архитектура отражает творческую концепцию театра, где лабораторная и репертуарная работы гармонично сочетаются.

Система сквозных сцен, репетиционных и тренинговых залов обеспечивает пространство для экспериментов и постановок. Естественный свет проникает через окна, создавая живую атмосферу, которую дополняет динамика сценического освещения.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сухаревская» в 2-х минутах, «Сретенский бульвар» и «Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.