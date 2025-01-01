Shortlist. Books & Spirits — камерный коктейльный бар в самом сердце Москвы, сочетающий атмосферу литературного салона и изысканного лаунжа. Здесь можно насладиться авторскими коктейлями, вдохновлёнными великими книгами, и провести вечер в компании друзей или единомышленников среди полок с книгами и мягкого света ламп.

Как добраться

Бар удобно расположен в историческом центре — всего в нескольких минутах ходьбы от станций метро «Трубная». Также можно дойти пешком от «Пушкинской» или «Чеховской» (около 10 минут).

Парковка

На прилегающих улицах действует городская платная парковка, места обычно доступны в вечерние часы. Для гостей, прибывающих на такси или каршеринге, удобнее всего подъехать со стороны Петровки.