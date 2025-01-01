Симоновская сцена — новое сценическое пространство театра Вахтангова. Открытие Симоновской сцены 17 ноября 2017 года стало ключевым событием 97-го сезона. Название сцены отдает дань двум выдающимся представителям театральной династии, Рубену Николаевичу и Евгению Рубеновичу Симоновым.

В отреставрированном здании на Калошином переулке, 10, строение 2, создано современное театральное пространство с комфортными условиями для зрителей и актеров. Здесь расположены два зала: радиусный «Зал Амфитеатр» и «Камерный зал» в классическом итальянском стиле, каждый на 119 мест.

На втором этаже находится экспозиционный зал, посвященный наследию Рубена и Евгения Симоновых.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбартская», «Смоленская», «Кропоткинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.