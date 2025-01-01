16+
Ночь перед Рождеством
28 сентября в 14:00 Симоновская сцена театра Вахтангова
16+
Долгие годы
29 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
16+
Варшавская мелодия
24 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
16+
Нахлебник
18 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
16+
Очарованный странник
26 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
6+
Волшебный театр Андерсена
20 сентября в 12:00 Симоновская сцена театра Вахтангова
6+
Аленький цветочек
27 сентября в 12:00 Симоновская сцена театра Вахтангова
16+
По Руси
19 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова