Sistema Gallery — независимая площадка для современного искусства в самом центре Москвы, расположенная на тихом Бобровом переулке. Галерея объединяет выставочное пространство, открытое хранилище и лекторий, превращая каждый визит в насыщенное культурное событие.

С момента основания в 2022 году Sistema Gallery зарекомендовала себя как точка притяжения для начинающих и уже известных художников из России и Европы. Здесь регулярно проходят выставки, арт-ярмарки, кураторские туры, лекции и творческие встречи, а также работают студии резидентов. Пространство открыто к эксперименту и диалогу, а экспозиции часто сопровождаются музыкальными и мультимедийными перформансами.

Как добраться

Пешком от станций метро «Чистые пруды», «Тургеневская» или «Сретенский бульвар» (около 10 минут).

Парковка

На Бобровом переулке парковочные места ограничены. Рекомендуется использовать метро или такси.