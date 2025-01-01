Склад №3 — это атмосферное арт-пространство в Москве, где индустриальный дух старого склада превращён в живую сцену для творчества, диалога и самовыражения. Спрятанное в глубине арт-кластера «Гамма» на Малой Семёновской улице, это место давно стало точкой притяжения для независимых художников, музыкантов, поэтов и всех, кто ищет альтернативу формату «официальной культуры».

Программа событий охватывает всё — от андеграундных концертов и рэп-баттлов до поэтических чтений, стендапов и философских дискуссий. Это не просто место, куда приходят смотреть, — здесь участвуют, обсуждают, спорят и создают.

Важно знать

Возрастное ограничение: до 23:00 — 16+, после 23:00 — строго 18+

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Электрозаводская» в 5-ти минутах ходьбы. Вход через жёлтую арку кластера «Гамма», затем налево до конца, на второй этаж и снова налево.

Парковка

Поблизости со стороны Малой Семеновской улицы есть небольшие зоны бесплатной парковки.