Smile Театр — это творческое пространство и школа актерского мастерства в Москве, предоставляющее уникальную возможность развивать актерские навыки в профессиональной среде. Здесь проводятся как мастер-классы, так и полноценные занятия, где ученики осваивают технику игры, ораторское искусство и работу на сцене. Театр активно участвует в культурной жизни города, организуя разнообразные мероприятия, включая спектакли, выступления, тренинги и развлекательные шоу. Это место привлекает как начинающих актеров, так и опытных артистов, стремящихся улучшить свои навыки и расширить творческие горизонты.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Китай-город» в 5-ти минутах ходьбы, «Лубянка» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.