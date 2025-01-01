Смотровая площадка «Выше только любовь» — это уникальное пространство на высоте 354 метра, расположенное на 92-м этаже башни «Око» в деловом центре Москва-Сити. Панорамный обзор открывает впечатляющий вид на мегаполис с одной из самых высоких точек в Европе. Пространство сочетает современный урбанистический ландшафт с романтичной атмосферой, особенно в вечерние часы, когда город загорается огнями.

На площадке установлены телескопы и бинокли, с помощью которых можно детально рассмотреть архитектурные акценты столицы. В стоимость билета включены регулярные экскурсии и небольшой комплимент — напиток или мороженое. В холодное время предоставляются пледы, чтобы сделать визит максимально комфортным.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Москва-Сити», откуда до башни «Око» можно дойти пешком за несколько минут.

Парковка

Подземная парковка доступна в торговом центре «Афимолл Сити», который находится в шаговой доступности от башни. Уличная парковка в районе ограничена и работает по платной системе. В часы пик удобнее пользоваться общественным транспортом или такси.