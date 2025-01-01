Театр «Событие» (Москва) — это независимая театральная площадка, где главной ценностью остаётся живой контакт между актёром и зрителем. Название театра отсылает к идее «совместного бытия» — эмоционального диалога, который происходит на сцене и в зале, превращая каждый спектакль в настоящее событие, важное и для артистов, и для публики.

Театр был основан в 2010 году выпускниками мастерской Юрия Кары и Бориса Григорьева. Молодая труппа начала свой путь как самостоятельный творческий коллектив и быстро завоевала интерес зрителей благодаря искренности, энергетике и современному взгляду на классику и актуальную драматургию. Сегодня репертуар «События» включает как оригинальные постановки, так и интерпретации известных пьес — от камерных драм до философских и экспериментальных работ.

Пространство театра отличается камерной атмосферой, где каждый зритель находится в непосредственной близости к сцене. Это позволяет остро прочувствовать каждую эмоцию, каждое движение — словно быть частью действия, а не просто наблюдателем.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чкаловская» и «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться платными парковками на прилегающих улицах.