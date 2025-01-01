Soho Event Hall — полностью автономный зал с отдельным входом, гардеробом и санузлами. Оборудован сценой с диджейским пультом, большим медиа-экраном и профессиональным звуком и светом. Предоставляет возможность зонирования пространства и включает отдельный балкон для VIP-гостей. В зале достаточно гримерных комнат, три комплекта мебели в разных стилях и все необходимое для организации незабываемого мероприятия.
Вместимость
Soho Event Hall вмещает до 500 человек.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Спортивная», «Киевская» в 20-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.