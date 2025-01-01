Soho Event Hall — полностью автономный зал с отдельным входом, гардеробом и санузлами. Оборудован сценой с диджейским пультом, большим медиа-экраном и профессиональным звуком и светом. Предоставляет возможность зонирования пространства и включает отдельный балкон для VIP-гостей. В зале достаточно гримерных комнат, три комплекта мебели в разных стилях и все необходимое для организации незабываемого мероприятия.

Вместимость

Soho Event Hall вмещает до 500 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Спортивная», «​Киевская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.