«Современник. Другая сцена» — это камерное театральное пространство, уютно расположившееся в самом сердце Москвы, неподалёку от Чистых прудов. Атмосфера здесь особенная — спокойная, творческая и располагающая к глубокому погружению в искусство.

Небольшой зрительный зал устроен с продуманной геометрией: ряды поднимаются амфитеатром, обеспечивая хороший обзор с любого места. Вместо традиционных кресел — комфортные стулья, создающие ощущение домашней обстановки. В фойе перед началом спектакля звучит живая музыка — у рояля нередко выступают музыканты, задавая настроение вечеру.

История театра «Современник» началась в 1956 году, когда группа молодых выпускников Школы-студии МХАТ — среди них Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев и Олег Табаков — объединилась с целью создать новый театр. Это было движение против консерватизма в искусстве и за развитие живого, психологически точного театра в духе К.С. Станиславского.

Руководство театром в разное время осуществляли знаковые фигуры: с 1956 по 1970 год — Олег Ефремов, с 1972 по 2019 год — Галина Волчек, под чьим началом театр достиг творческого расцвета. Позднее его возглавил Виктор Рыжаков, а с 2022 года художественное направление определяет совет под руководством Владислава Ветрова.

Сегодня «Современник» на Чистопрудном бульваре продолжает быть местом, где классика встречается с современностью, а традиции русского театра — с новыми выразительными средствами.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды​», «Тургеневская​» и «​Сретенский бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшая общественная платная парковка.