Московский театр «Современник» был основан в 1956 году группой молодых актеров, включая Олега Ефремова, Галину Волчек, Игоря Квашу, Лилию Толмачеву, Евгения Евстигнеева и Олега Табакова. Все они были выпускниками Школы-студии МХАТ. Театр возник как протест против устаревшей театральной системы, стремясь развивать метод К.С. Станиславского и доказать жизнеспособность психологического театра.

С 1956 по 1970 год «Современник» возглавлял Олег Ефремов, затем с 1972 по 2019 год театром руководила Галина Волчек, под руководством которой театр достиг многих побед. Главной ее заслугой было создание ансамбля единомышленников, воплотив мечту основателей. С 2020 по 2022 год театром руководил Виктор Рыжаков, а с июля 2022 года творческую ответственность за театр взял художественный совет, возглавляемый Владиславом Ветровым.

Театр располагается в центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, и продолжает развивать традиции русского театра, с учетом новых театральных форм и методов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды​», «Тургеневская​» и «​Сретенский бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшая общественная платная парковка.