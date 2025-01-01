Московский театр «Современник» был основан в 1956 году группой молодых актеров, включая Олега Ефремова, Галину Волчек, Игоря Квашу, Лилию Толмачеву, Евгения Евстигнеева и Олега Табакова. Все они были выпускниками Школы-студии МХАТ. Театр возник как протест против устаревшей театральной системы, стремясь развивать метод К.С. Станиславского и доказать жизнеспособность психологического театра.
С 1956 по 1970 год «Современник» возглавлял Олег Ефремов, затем с 1972 по 2019 год театром руководила Галина Волчек, под руководством которой театр достиг многих побед. Главной ее заслугой было создание ансамбля единомышленников, воплотив мечту основателей. С 2020 по 2022 год театром руководил Виктор Рыжаков, а с июля 2022 года творческую ответственность за театр взял художественный совет, возглавляемый Владиславом Ветровым.
Театр располагается в центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, и продолжает развивать традиции русского театра, с учетом новых театральных форм и методов.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть небольшая общественная платная парковка.
Театр «Современник» был уникальным событием в СССР. Частная студия, основанная молодыми артистами, которые устали от лживости и нафталина советской сцены. Сейчас, когда театр может открыть любой желающий, сложно представить, каким смелым был этот шаг. История театра «Современник» в новой статье Киноафиши.
Театр «Современник» — история яркого старта, предательства и чудесного спасения