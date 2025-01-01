«Современный Театр Антрепризы» под руководством продюсера Альберта Могинова существует более 15 лет и стал домом для любимых артистов и зрителей. Театр начал свою историю со спектакля «Маленькие комедии», который остаётся в репертуаре до сих пор. До 2010 года театр был известен как «Продюсерский центр Оазис».

В репертуаре гармонично сочетаются классические произведения и современные пьесы. За годы работы театр выпустил более тридцати постановок, созданных известными режиссерами, такими как Родион Овчинников, Алексей Кирющенко и Михаил Цитриняк. Спектакли украшают выступления выдающихся артистов: Сергея Шакурова, Марии Ароновой, Николая Добрынина, Евгении Добровольской и других.

Театр продолжает радовать зрителей разнообразием постановок, объединяя классику и современность в едином творческом пространстве.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Комсомольская» и «Красные Ворота» в 10-ти минутах ходьбы, «Бауманская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.