Мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ — первая в России площадка, объединяющая развлечения и обучение для детей и взрослых. Здесь посетители могут освоить новые навыки, увидеть культовые мультфильмы в новом формате и погрузиться в мир анимации и современных технологий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад» в 20-ти минутах ходьбы, станция монорельсовой дороги «Выставочный центр» в 15-ти минутах. Остановка наземного транспорта «​Театр сказок» в минуте ходьбы.

Парковка

Парковки не предусмотрено.