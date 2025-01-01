SQ Bar Wine&Grill — современный ресторан в Москве, предлагающий не только изысканное меню, но и разнообразные культурные и развлекательные мероприятия. Пространство идеально подходит для организации частных и корпоративных событий. Атмосфера заведения создает комфорт для общения и творчества, а стильный интерьер и качественная звуковая система дополняют любое событие.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Технопарк» в 5-ти минутах ходьбы и «​​ЗИЛ» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле бара есть платная парковка БЦ Port Plaza на 550 мест.