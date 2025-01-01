Театр «СРЕДА 21» — современная камерная площадка для независимых коллективов и молодых режиссёров. Театр сотрудничает с независимыми московскими командами, создаёт авторские спектакли, образовательные и концертные программы, а также организует гастроли из других городов.
Пространство включает зал-трансформер, расположенный в уютном районе Москвы, в Саду имени Баумана.
Вместимость
Зрительный зал вмещает до 80 мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Курская» и «Красные Ворота» в 20-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.