St. Regis Moscow Nikolskaya — роскошный пятизвёздочный отель в самом центре Москвы, всего в пяти минутах ходьбы от Кремля и Красной площади. Здание XIX века гармонично сочетает классическую архитектуру с современными удобствами. Рядом расположены главные достопримечательности столицы — Большой театр, ГУМ и Политехнический музей.

Отель предлагает 210 просторных номеров и люксов различных категорий, включая президентские и королевские апартаменты. Многие из них выходят окнами на живописный итальянский дворик или на оживлённую Никольскую улицу.

В гастрономическом плане гости найдут несколько изысканных заведений: итальянский ресторан A Tavola, элегантный Orlov Lobby Bar с авторскими коктейлями и панорамный Rooftop Lounge с захватывающим видом на город.

Для отдыха и оздоровления работает спа-центр Iridium со спортзалом, бассейном, сауной и хаммамом, где предлагается широкий спектр процедур.

Отель оборудован залами для проведения мероприятий — от деловых конференций до свадеб, с индивидуальным подходом к организации.

Как добраться

От ближайших станций метро — «Лубянка» и «​Китай-город» не более 5 минут пешком.

Парковка

Отель предоставляет парковку за пределами своей территории. Гостям рекомендуется воспользоваться платными парковочными местами вблизи отеля, расположенными в зоне платной парковки Москвы.