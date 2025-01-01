STAND UP PATRIKI — профессиональный стендап-бар на Патриарших прудах, где выступают известные комики из проектов на ТВ и YouTube. Ежедневно проходят шоу разных форматов: сольные концерты, проверки материала, технические вечеринки для телевизионных проектов и многое другое. Всё, что обычно видят на экранах, здесь можно увидеть вживую.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Баррикадная», «Маяковская» в 10-ти минутах ходьбы, «Краснопресненская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей стендап-бара не предусмотрено парковки.