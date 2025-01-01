StandUp Store Moscow — популярный комедийный клуб Москвы, где ежедневно проходят выступления известных комиков в формате stand-up. В программе клуба — сольные концерты, выступления нескольких комиков, открытые микрофоны и шоу на английском, испанском и французском языках. Здесь также проводятся вечеринки популярных телепроектов и подготовка новых программ.

Клуб привлекает любителей жанра не только возможностью посмотреть выступления, но и попробовать свои силы на сцене. На площадке подают блюда от шеф-повара Инвера Тлехуча и разнообразные коктейли.

Помимо сольных концертов, в StandUp Store Moscow проходят регулярные шоу с участием лучших комиков Москвы и открытые микрофоны для начинающих.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Трубная», «Чеховская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.