StandUp & Action — бар с характером, где алкоголь крепкий, шутки — дерзкие, а сцена не знает пауз. В уютном цокольном пространстве делового квартала «Новоспасский» собираются те, кто ценит искренний юмор, живую атмосферу и хорошие коктейли. Здесь проходят стендап-вечера, открытые микрофоны, тематические шоу и музыкальные лайвы.

Интерьер — минималистичный, с тёплым светом, кирпичной кладкой и сценой, вокруг которой всегда шумно и по-домашнему весело. Идеальное место, чтобы сбежать от формальности будней.

Как добраться

20 минут пешком от метро «Павелецкая».

Парковка

Парковка на территории кластера доступна по предварительной регистрации; рядом есть платная городская стоянка.