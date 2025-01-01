Standup Cafe объединяет смех и вкусную еду в уютном пространстве. Днем — это кафе для дружеских встреч и деловых обедов, а вечером — стендап-клуб, где можно расслабиться с бокалом пива, закусками и любимыми комиками. Здесь часто проходят съемки популярных стендап-шоу, таких как Outside Standup и выступления Сергея Орлова, Виктора Комарова и других. Хочешь увидеть любимых комиков вживую или планируешь съемку? Ищи события с пометкой «съемки» на афише или ознакомься с нашим коммерческим предложением.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды», «Тургеневская» и «Китай-город» в 10-ти минутах ходьбы,.

Парковка

Для посетителей Standup Cafe не предусмотрено парковки.