Stand-Up Club на Трубной — первый стендап-клуб в России, ставший культовым местом для любителей современной комедии. Здесь выступают лучшие комики, создавая уникальные шоу в жанрах от классического стендапа до экспериментальной комедии.

Клуб также известен как комедийный интернет-канал, открывающий доступ к эксклюзивному контенту. Расположенный на Трубной площади, Stand-Up Club — это центр притяжения для тех, кто ценит искренний юмор и живую атмосферу.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Трубная» в 5-ти минутах ходьбы, «​Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.