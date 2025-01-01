Stand-Up Club на Трубной — первый стендап-клуб в России, ставший культовым местом для любителей современной комедии. Здесь выступают лучшие комики, создавая уникальные шоу в жанрах от классического стендапа до экспериментальной комедии.
Клуб также известен как комедийный интернет-канал, открывающий доступ к эксклюзивному контенту. Расположенный на Трубной площади, Stand-Up Club — это центр притяжения для тех, кто ценит искренний юмор и живую атмосферу.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Трубная» в 5-ти минутах ходьбы, «Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле клуба есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.