StereoPeople — бар с энергичной атмосферой и стильным интерьером, расположенный на Новослободской улице.
Здесь музыка становится центром притяжения: диджей-сеты, тематические вечеринки и живые выступления создают настроение каждую ночь. Просторный танцпол для тех, кто готов зажигать до утра, и уютные зоны для тех, кто ценит атмосферные беседы за коктейлем.
Барное меню впечатляет: авторские коктейли, крепкий алкоголь, разнообразие вин и закусок, идеально дополняющих вечер. StereoPeople — место, где стиль, звук и эмоции объединяются, чтобы каждый визит стал незабываемым.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
У бара нет парковки.