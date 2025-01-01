StereoPeople — бар с энергичной атмосферой и стильным интерьером, расположенный на Новослободской улице.

Здесь музыка становится центром притяжения: диджей-сеты, тематические вечеринки и живые выступления создают настроение каждую ночь. Просторный танцпол для тех, кто готов зажигать до утра, и уютные зоны для тех, кто ценит атмосферные беседы за коктейлем.

Барное меню впечатляет: авторские коктейли, крепкий алкоголь, разнообразие вин и закусок, идеально дополняющих вечер. StereoPeople — место, где стиль, звук и эмоции объединяются, чтобы каждый визит стал незабываемым.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У бара нет парковки.