Still Standup Moscow — современное арт-пространство на Покровке, сочетающее стендап, вечеринки, авторскую кухню и современное искусство. Это не просто стендап-клуб, а целый арт-кластер, где проходят уникальные мероприятия: от life-подкастов до открытых микрофонов для новых талантов. По пятничным и субботним вечерам здесь играют живые концерты и диджей-сеты.

Интерьер украшен арт-объектами: витражами дизайнера Misha Libertee, мозаиками Pixel Boy и другими элементами. Still Standup Moscow создает уникальную атмосферу для встреч, общения и культурного досуга в центре Москвы.

Вместимость

Большой зал на втором этаже вмещает 105 мест, зал на первом этаже рассчитан на 45 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды», «Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы, «Китай-город» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей клуба не предусмотрено парковки.