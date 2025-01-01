Бар «Стрелка» в арт-кластере «Красный Октябрь» — это популярное пространство, объединяющее стильный дизайн, современную кухню и насыщенную культурную программу. Интерьер минималистичен и гармонично сочетается с индустриальной архитектурой района, а летом открывается терраса с видом на набережную и городские пейзажи.

Меню включает европейские и авторские блюда, а барная карта предлагает широкий выбор коктейлей. «Стрелка» регулярно становится площадкой для вечеринок, кинопоказов, лекций и музыкальных выступлений, привлекая творческую и профессиональную аудиторию. Это место стало важной частью культурной жизни Москвы, соединяя гастрономию, искусство и образование.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.