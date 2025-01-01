Студенческий театр Института современного искусства — площадка для молодых актёров и режиссёров, где создаются экспериментальные постановки и современные интерпретации классики. Театр является образовательной лабораторией, где студенты учатся работать с текстом, сценическим пространством и публикой, развивая свои творческие навыки и профессиональные компетенции.

Репертуар студии включает малые формы, театральные лаборатории и мастер-классы, а также участие в фестивалях и конкурсах. Площадка способствует формированию активного театрального сообщества среди студентов и молодых специалистов.

Как добраться

До театра удобно добираться от станций метро «Багратионовская» и «Фили», с которых до института можно дойти пешком или проехать одну остановку на транспорте.

Парковка

Возможна городская платная парковка на прилегающих улицах Новозаводской и Тульской.