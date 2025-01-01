Студия медитаций «Меди-тур» — это пространство для внутреннего равновесия, осознанности и восстановления энергии в самом сердце Москвы. Здесь проходят медитации, дыхательные практики, йога-нидра, звуковые сессии и тематические ретриты, направленные на гармонизацию тела и ума.

Интерьер студии оформлен в спокойных природных тонах, с мягким освещением, живыми растениями и ароматами эфирных масел — всё продумано для создания состояния покоя и присутствия. Опытные мастера помогают каждому участнику погрузиться в состояние глубокого расслабления и внутренней тишины.

Как добраться

Студия находится в шаговой доступности от станций метро «Смоленская» и «Киевская».

Парковка

Доступна платная городская парковка на прилегающих улицах.