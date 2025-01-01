Студия камерного оркестра Musica Viva — пространство, отражающее более 40-летнюю историю коллектива, ставшего одним из ведущих камерных оркестров России. Основанный в 1978 году Виктором Корначевым, оркестр вырос из небольшого ансамбля молодых музыкантов. В 1988 году его возглавил Александр Рудин, под руководством которого оркестр приобрел уникальный стиль и репутацию мастеров исполнения редкой и классической музыки.

Musica Viva выделяется исполнением забытых произведений и раритетов, наряду с общепризнанными шедеврами. Его репертуар охватывает произведения от Генделя и Баха до современных композиторов, таких как Арво Пярт и Александр Маноцков. Оркестр проводит крупные проекты, включая концертные оперы и оратории, сотрудничает с международными музыкантами и участвует в крупных фестивалях в России и за рубежом.

Студия служит местом для репетиций, творческих экспериментов и камерных концертов, сохраняя богатую музыкальную традицию и открывая новые грани классического искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 10-ти минутах ходьбы, «Курская» и «Комсомольская» в 20-ти минутах.

Парковка

Вблизи есть небольшие общественные платные парковки.