Студия танцевальных залов «Тренденс» — современное пространство, созданное для творчества, движения и вдохновения. Здесь объединяются профессиональные залы для занятий танцами, фитнесом, йогой, сценическим искусством и проведением культурно-массовых мероприятий. Просторные светлые помещения с качественным звуком и зеркальными стенами идеально подходят как для репетиций и мастер-классов, так и для съёмок, вечеров и шоу-программ.

Площадка активно сотрудничает с танцевальными школами, театрами и независимыми артистами, предоставляя гибкие условия аренды и техническую поддержку. Атмосфера свободы и творчества делает «Тренденс» центром притяжения для всех, кто живёт искусством и движением.

Как добраться

Студия находится в пешей доступности от станций метро «Бауманская» и «Электрозаводская».

Парковка

Для посетителей предусмотрена удобная парковка на территории бизнес-комплекса и рядом с зданием.